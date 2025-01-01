Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Tiefe Schnitte
22 Min.Ab 12
Schönheit um jeden Preis - das war das Lebensmotto des 19-jährigen Models Klara Brenner, bis sie entstellt und ermordet aufgefunden wird. Wurde ihr der Schönheitswahn zum Verhängnis oder ist der Mörder in einem ganz anderen Umfeld zu suchen?
