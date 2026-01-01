Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Das letzte Mal
22 Min.Ab 12
Mit heruntergelassener Hose und zerfetztem Hemd wird der 33-jährige Harry Seidel gefesselt an einem Torpfosten gefunden - drei Kugeln trafen den Deutschlehrer tödlich. An der Schule herrscht blankes Entsetzen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1