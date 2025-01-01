Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kleine Kinder - kleine Sorgen

SAT.1Staffel 4Folge 12
Kleine Kinder - kleine Sorgen

Kleine Kinder - kleine SorgenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 12: Kleine Kinder - kleine Sorgen

22 Min.Ab 12

Schnelles Geld für schnellen Sex - der Immobilienmakler Magnus Bachmann wird mit einem Schraubenzieher auf dem Straßenstrich schwer verletzt. Die Suche nach dem Täter führt die Kommissare ins tiefste Rotlichtmilieu, inmitten von Prostituierten und dunklen Geheimnissen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen