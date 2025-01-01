Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Totgebaggert

SAT.1Staffel 4Folge 13
Totgebaggert

TotgebaggertJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 13: Totgebaggert

22 Min.Ab 12

Tod im Steinbruch: Der Bauunternehmer und Frauenschwarm Robert Unger wird erschossen unter einem Steinhaufen gefunden. Die Rache eines Konkurrenten oder ein Vergeltungsschlag mit persönlichem Hintergrund? Ein steiniger Weg führt die Kommissare auf die Spur des Täters ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen