Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Man sieht sich immer zweimal
22 Min.Ab 12
Blutiger Einbruch: Als Familie Schmidt nach einem Opernbesuch nach Hause kommt, ist das Wohnzimmer verwüstet, auf dem Boden klebt Blut. Was geschah in dieser Nacht - wurde im Haus der Schmidts jemand getötet?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1