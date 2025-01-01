Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Harry sucht den Superstar
22 Min.Ab 12
Blutverschmiert und völlig verängstigt wird die 17-jährige Tina Schmelter morgens in einem Waldstück aufgegriffen. Verwirrt und offenbar traumatisiert schweigt das Mädchen und macht keine Angaben. Welche schrecklichen Dinge geschahen eine Nacht zuvor?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1