Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Stille Wasser sind tief
22 Min.Ab 12
Eine Stadt als Geisel: Ein Erpresser droht das gesamte Trinkwasser zu vergiften. Seine Forderung: Der Häftling Mike Schweren muss binnen zwölf Stunden aus dem Gefängnis entlassen werden. Lassen sich die Kommissare auf diesen Handel ein?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
