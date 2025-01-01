Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 109
22 Min.Ab 12

Eine Stadt als Geisel: Ein Erpresser droht das gesamte Trinkwasser zu vergiften. Seine Forderung: Der Häftling Mike Schweren muss binnen zwölf Stunden aus dem Gefängnis entlassen werden. Lassen sich die Kommissare auf diesen Handel ein?

SAT.1
