Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Die Wachsleiche
22 Min.Ab 12
Grausige Entdeckung: Durch einen Zufall wird die mumifizierte Leiche von Hannah Mielke bei Bauarbeiten entdeckt. Jeder glaubte, die Frau hätte sich nach Italien abgesetzt. Doch wer sorgte wirklich für ihr plötzliches Verschwinden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
