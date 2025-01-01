Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 112
22 Min.Ab 12

Mord auf dem Wohnwagen-Strich: Die 37-jährige Katja Reuter liegt erstochen in ihrem Auto. Zunächst deutet alles auf einen Mord im Rotlicht-Milieu hin, aber zwischen heißen Gelüsten und kalter Rache nehmen die Ermittlungen plötzlich eine überraschende Wendung ...

SAT.1
