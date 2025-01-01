Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ich sehe was, was du nicht siehst

SAT.1Staffel 4Folge 113
Ich sehe was, was du nicht siehst

Folge 113: Ich sehe was, was du nicht siehst

22 Min.Ab 12

Geldgier oder sexuelle Perversion? Welches Motiv steckt hinter der Entführung der kontaktscheuen Nicole Kleimann? Mit Polaroidfotos dokumentiert der Täter die Qualen des 20-jährigen Opfers. Die Kommissare tappen im Dunkeln, bis der Täter einen folgenschweren Fehler macht ...

SAT.1
