Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Strike out

SAT.1Staffel 4Folge 119
Strike out

Strike outJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 119: Strike out

22 Min.Ab 12

Spurlos verschwunden: Vor dem wichtigsten Spiel der Saison ist die 20-jährige Softballspielerin Anna Mübbe wie vom Erdboden verschluckt. Nur ihre Sporttasche liegt in der Nähe des Platzes. Die Kommissare stehen zunächst vor einem Rätsel ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen