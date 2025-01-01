Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Friss oder stirb
22 Min.Ab 12
Entführt, erpresst und ausgesetzt: Vier Tage lang wurde der Imbisskettenbesitzer Bruno Greber von einem Unbekannten festgehalten und dann splitternackt im Wald ausgesetzt. Die Kommissare stoßen auf ein undurchsichtiges Intrigenspiel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1