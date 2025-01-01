Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: Du sollst nicht töten
22 Min.Ab 12
"Du sollst nicht töten!" ... Doch das fünfte Gebot wurde in der kleinen St. Andreas-Gemeinde gebrochen. Wer stieß den schwer erziehbaren Markus Krüger vom Kirchturm? Auf der Suche nach dem Täter recherchieren die Kommissare dunkle Machenschaften.
