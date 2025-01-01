Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vorgeknöpft

SAT.1Staffel 4Folge 126
Vorgeknöpft

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 126: Vorgeknöpft

22 Min.Ab 12

Prügeln, pöbeln, drangsalieren - für den 17-jährigen Robin Kaiser gibt es nichts Schöneres, als seine Mitschüler zu misshandeln. Doch dann wird er selbst bewusstlos in einer Mülltonne gefunden. Die Kommissare müssen feststellen, dass nahezu jeder einen Grund hätte, den Spieß einmal umzudrehen ...

SAT.1
