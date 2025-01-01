Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Vorgeknöpft
22 Min.Ab 12
Prügeln, pöbeln, drangsalieren - für den 17-jährigen Robin Kaiser gibt es nichts Schöneres, als seine Mitschüler zu misshandeln. Doch dann wird er selbst bewusstlos in einer Mülltonne gefunden. Die Kommissare müssen feststellen, dass nahezu jeder einen Grund hätte, den Spieß einmal umzudrehen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1