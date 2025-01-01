Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Die Ohrenzeugin
22 Min.Ab 12
Bei Anruf Mord: Während eines Telefonats mit ihrer Mutter hört die 18-jährige Heike Franz am anderen Ende plötzlich Schüsse. Tatsächlich fehlt von der Staatsanwältin Petra Franz jede Spur. Wurde sie Opfer eines Verbrechens?
