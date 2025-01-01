Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Campus des Grauens
22 Min.Ab 12
Angst und Schrecken auf dem Uni-Campus: Genau wie vor einem Jahr wird eine junge Studentin betäubt, geknebelt und vergewaltigt. Vom Täter fehlt wieder jede Spur ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1