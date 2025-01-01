Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Ohne Moos nix los
22 Min.Ab 12
Tod im Taxi: Der 30-jährige Jens Binder liegt erwürgt in seinem Auto. Was anfänglich nach einem Raubüberfall aussieht, stellt sich schon bald als Mord heraus. Warum musste der sympathische Taxifahrer sterben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
