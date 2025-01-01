Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Wer anderen eine Grube gräbt
22 Min.Ab 12
Albtraum auf dem Friedhof - die 18-jährige Schülerin Anne findet die Leiche ihres Vaters in einem frisch ausgehobenen Grab. Der Friedhofsgärtner Herbert Knöck wurde offensichtlich erschlagen. Auf der Suche nach dem Täter merken Conny Niedrig und Bernie Kuhnt, dass jemand ein falsches Spiel spielt.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1