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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blütenweiße Weste

SAT.1Staffel 4Folge 147vom 19.06.2024
Blütenweiße Weste

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 147: Blütenweiße Weste

22 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Zur falschen Zeit am falschen Ort: Bei einem Banküberfall wird die Angestellte Ute Heller erschossen. Der Täter erbeutete 40.000 Euro und ist seitdem auf der Flucht. Conny und Bernie stoßen auf ein mörderisches Intrigenspiel.

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