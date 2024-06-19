Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Blütenweiße Weste
22 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Zur falschen Zeit am falschen Ort: Bei einem Banküberfall wird die Angestellte Ute Heller erschossen. Der Täter erbeutete 40.000 Euro und ist seitdem auf der Flucht. Conny und Bernie stoßen auf ein mörderisches Intrigenspiel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold