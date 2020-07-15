Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Totaler Schrott
22 Min.Folge vom 15.07.2020Ab 12
Erschlagen wird der Autoverkäufer Horst Krawuttke morgens zwischen seinen Gebrauchtwagen aufgefunden. Die Kommissare ermitteln in einem knallharten Gewerbe, in dem jeder zweite für ein paar Euro seine Großmutter verkaufen würde...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1