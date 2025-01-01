Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pinkelpause: Mord

SAT.1Staffel 4Folge 152
22 Min.

Erschossen auf einem Kneipenklo! Eine unbekannte männliche Leiche bereitet den Kommissaren Kopfzerbrechen. Keiner der Gäste will den Toten gekannt haben, und angeblich hat auch niemand einen Schuss gehört. Wer ist das Opfer, und was steckt hinter dem Mord?

