Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Gäng - Bäng
22 Min.
Saufen, raufen, randalieren - das war das Motto der 18-jährigen Türkin Gül Aslan, bis sie selbst zusammengeschlagen und abgezockt wird. Wer steckt hinter dem feigen Anschlag? Zwischen Plattenbauten und coolen Sprüchen kommen die Kommissare dem Täter auf die Spur.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1