Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Salz auf deiner Haut
21 Min.
Ertrunken und halbnackt wird eine Frau am Rand eines Sees gefunden. In ihren Lungen: Salzwasser! Wer ist die unbekannte Schöne und welches Geheimnis nahm sie mit in ihr feuchtes Grab?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
