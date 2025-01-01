Schnaps, das war sein letztes WortJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 167: Schnaps, das war sein letztes Wort
21 Min.
Tod hinterm Tresen: Erstochen liegt der 29-jährige Florian Monn in seiner Kneipe. Die leere Kasse deutet auf einen Raubmord hin. Aber musste der Wirt wirklich nur wegen der Tageseinnahmen der "Parkklause" sterben?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1