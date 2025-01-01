Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Das ungleiche Paar
22 Min.
Tod nach Dienstschluss - erwürgt liegt der 24-jährige Barkeeper Stefan Jäger in der Tiefgarage des "Sternpark Hotels". Wer beendete das Leben des allseits beliebten Sunnyboys?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1