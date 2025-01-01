Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 177: Der Torso aus der Tiefe
22 Min.Ab 12
Grauenhafter Fund: In einem See entdecken Polizeitaucher den Torso einer Frauenleiche. Wer ist die Tote? Und warum wurde sie auf so bestialische Weise verstümmelt? Stück für Stück kommen die Ermittler einer unvorstellbaren Wahrheit auf die Spur.
