Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 180: Die oder keine
22 Min.Ab 12
Grauen am Morgen: Sandra Braun findet ihren toten Hund mit einer Schere im Bauch im Briefkasten. Seit Wochen wird die junge Frau von einem Stalker bedroht. Und sie hat Angst - wird nach dem Tier als nächstes ein Mensch dem Psychopathen zum Opfer fallen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1