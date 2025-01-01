Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 182: Der Rattenfänger
22 Min.
Endstation Babystrich: Der 28-jährige Mike Giener liegt erstochen in seinem Wagen. War er Freier oder Zuhälter? Die Kommissare ermitteln zwischen geplatzten Mädchenträumen und der bitteren Realität.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
