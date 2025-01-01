Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 183: Totkehlchen
22 Min.Ab 12
Rätselhafter Leichenfund: Die 20-jährige Ines Polmen wird morgens tot im Stadtwald gefunden - doch der Fundort der Leiche ist nicht der Tatort. Fieberhaft versuchen die Kommissare, die letzten Lebensstunden der Toten zu rekonstruieren.
