Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 183
Folge 183: Totkehlchen

22 Min.Ab 12

Rätselhafter Leichenfund: Die 20-jährige Ines Polmen wird morgens tot im Stadtwald gefunden - doch der Fundort der Leiche ist nicht der Tatort. Fieberhaft versuchen die Kommissare, die letzten Lebensstunden der Toten zu rekonstruieren.

