Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wehrlos

SAT.1Staffel 4Folge 188
22 Min.

Mit gebrochenem Genick liegt die 18-jährige Carola Weiler in der Badewanne ihrer WG. Kampfspuren deuten darauf hin, dass sich das Opfer gegen seinen Mörder verzweifelt gewehrt haben muss. Die Kommissare ermitteln zwischen sexuellen Begierden und verletzten Eitelkeiten.

SAT.1
