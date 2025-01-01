Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 189: Porentief rein
22 Min.Ab 12
Mit schweren Verätzungen am Gesäß liegt der 18-jährige Hannes Leschke auf der Schultoilette - ein Unbekannter mischte Schwefelsäure in sein Hygienespray. Die Kommissare stellen fest, dass hinter der Tat mehr stecken könnte als nur ein dummer Schülerstreich.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1