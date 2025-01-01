Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 190: Leichenschmaus
22 Min.Ab 12
Blond, bildhübsch, brutal ermordet: Ein organisierter Single-Abend wird der jungen Marie Wegand zum Verhängnis. Schnell wird klar, dass der Mörder unter den übrigen Gästen sein muss. Warum wurde aus einem fröhlichen Essen plötzlich tödlicher Ernst?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1