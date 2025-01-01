Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod auf Raten

SAT.1Staffel 4Folge 23
Folge 23: Tod auf Raten

22 Min.Ab 12

Angriff aus dem Hinterhalt: Nicole Marquardt wird in ihrem Domina-Studio niedergeschlagen. Der Täter rammt ihr eine mit HIV infizierte Spritze in den Arm. Die Kommissare sind fassungslos: Wie viel Hass ist nötig, einem Menschen diesen grausamen "Tod auf Raten" zu wünschen?

SAT.1
