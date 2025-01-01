Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Außer Kontrolle
22 Min.Ab 12
Ein anonymer Anruf führt die Kommissare Nina Schmeuser und Thomas Bossmann zu einem abgelegenen Parkplatz. Doch was wie ein Routineeinsatz beginnt, entpuppt sich schnell als mörderische Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1