Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Schlag auf Schlag
22 Min.Ab 12
Schwer verletzt überlebt die 26-jährige Verena Schick den Überfall in ihrem Haus. Sie behauptet, ihr Exfreund und dessen Handlanger stecken dahinter. Doch sind sie wirklich die Täter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1