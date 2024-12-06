Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Das Schaf im Wolfspelz
22 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Der 43-jährige Lehrer Rainer Lackmann wird nach seinem Scheidungsprozess auf offener Straße überfahren und stirbt noch am Unfallort. Das Ende eines gnadenlosen Rosenkrieges? Oder musste Lackmann aus einem ganz anderen Grund sterben?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1