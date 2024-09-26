Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 33vom 26.09.2024
Folge 33: Wenn die Panik das Gehirn zersetzt

22 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Nach einem Restaurantbesuch fehlt von Carolin Jäger jede Spur. Zurück bleiben eine mysteriöse Augenzeugin und die leise Hoffnung, die junge Frau lebend wieder zu finden. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ermitteln zwischen geheimnisvollen Visionen und brutalen Fakten.

