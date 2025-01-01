Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vom Teufel besessen

SAT.1Staffel 4Folge 39
Vom Teufel besessen

Vom Teufel besessenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Vom Teufel besessen

22 Min.Ab 12

Grausamer Exorzismus: Die 18-jährige Raphaela Bossart liegt bewusstlos und schwer misshandelt in einer Friedhofskapelle - alles deutet auf eine versuchte Teufelsaustreibung hin. Doch wer quälte das Mädchen im Namen Gottes?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen