Spurlos verschwunden

SAT.1Staffel 4Folge 47vom 01.10.2024
Folge 47: Spurlos verschwunden

22 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Die 18-jährige Nadine Decker ist wie vom Erdboden verschluckt, und ihr über alles geliebter Hund Timmi liegt tot in der Wohnung. Die Kommissare befürchten das Schlimmste, denn mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, das Mädchen lebend zu finden ...

SAT.1
