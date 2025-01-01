Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Tödliche Nummer
22 Min.Ab 12
Dealer, Koks und leichte Mädchen: Eine unbekannte Frau alarmiert die Polizei wegen eines geplanten Drogendeals auf einem verlassenen Fabrikgelände. Das Sondereinsatzkommando ist in Alarmbereitschaft. Schnappt die Falle zu?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1