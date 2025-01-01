Der nächste Herr, dieselbe DameJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Der nächste Herr, dieselbe Dame
22 Min.Ab 12
Verliebt, verlobt, ermordet! Der schönste Tag ihres Lebens endet für das Brautpaar Deborah und Georg Bogers mit einer Tragödie: Ein Mann liegt erdrosselt hinter ihrem Hochzeitsauto, niemand scheint ihn zu kennen. Die Ermittlungen der Kommissare bringen das Glück der Frischvermählten ins Wanken...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1