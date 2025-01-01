Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Herzlos
21 Min.Ab 12
Grausamer Fund auf einer Müllkippe: Der Müllmann Axel Möller wird tot in einem stinkenden Abfallberg gefunden. Ihm wurde auf bestialische Weise ein Stück seiner Haut entfernt. Die Kommissare nehmen die Fährte des Täters auf und stoßen auf eine Familie zwischen Liebe, Hass und Verzweiflung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1