Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Latex, Lehrer, Lustgefühle
22 Min.Ab 12
Die Lust gesucht, den Tod gefunden. Der 43-jährige Lehrer Knut Bolten wird - nur mit einer Latexhose bekleidet - tot aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einer heiklen Aufgabe, denn mit jedem Verhör scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu vergrößern ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1