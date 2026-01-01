Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Nichts ist, wie es scheint
22 Min.Ab 12
Er hatte ein Helfersyndrom, doch ihm hat niemand geholfen: Der 25-jährige Psychologiestudent Dirk Hansen liegt erschlagen in seinem Wohnheim. Die Kommissare ermitteln in der Welt der Psyche und stoßen auf menschliche Abgründe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
