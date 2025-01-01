Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Was geschah mit Miriam?
22 Min.Ab 12
Mord ohne Leiche? Carla Friedrich behauptet, ihre Schwester Miriam Heinze tot im Garten gefunden zu haben, doch von der vermeintlichen Toten fehlt jede Spur. Ist Carla verrückt oder ist Miriam tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
