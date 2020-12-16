Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 59vom 16.12.2020
22 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 12

Brutal angefahren und einfach liegen gelassen: Wer ist der unbekannte Tote neben der Landstraße? Auf der Suche nach Täter und Herkunft des Opfers tauchen die Kommissare in eine Welt, die nur aus Egoismus und Habgier besteht.

