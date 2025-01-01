Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das letzte Geleit

Das letzte Geleit

Folge 64: Das letzte Geleit

22 Min.Ab 12

Mord bei einer Beerdigung: Mit einem Messer im Rücken stürzt der 42-jährige Olaf Schwartz in das offene Grab seiner Frau. Keiner der geschockten Trauergäste will etwas mitbekommen haben. Doch eines steht fest: Einer von ihnen muss der Mörder sein ...

