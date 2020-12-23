Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schlammschlacht

SAT.1Staffel 4Folge 66vom 23.12.2020
Folge 66: Schlammschlacht

22 Min.Folge vom 23.12.2020

Die 25-jährige Schlammcatcherin Tina Damm erstickte im Schlammbecken einer Diskothek. Wer ist für den bizarren Tod der jungen Schönheit verantwortlich? Die Kommissare gehen auf Tuchfühlung und ermitteln in einem Sumpf aus nackter Lust und billiger Fleischbeschau.

