Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Das Gesetz der Straße
22 Min.Ab 12
Der 21-jährige Fabian Ahlemann, Mitglied der "Streetfighter", wird auf einem Parkplatz erschossen aufgefunden. Die Kommissare ermitteln im sozialen Brennpunkt und müssen wieder einmal feststellen, dass die Straße ihre eigenen Gesetze hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1