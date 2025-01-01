Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: 90-60-90
22 Min.Ab 12
Körperlich krank oder seelisch misshandelt? Was geschah mit der Cheerleaderin Kim Feiler in den letzten Stunden vor ihrem Tod? Abgründe einer gefühlskalten Scheinwelt tun sich auf, in die die Kommissare immer tiefer eintauchen müssen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1